Xάνει την αρχή της χρονιάς ο Ρόδρι

Η ατυχία του Ρόδρι συνεχίζεται, καθώς αφού αποθεραπεύθηκε από την ρήξη χιαστού συνδέσμου τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» επέστρεψε για να αγωνισθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά υπέστη νέο τραυματισμό κατά την ήττα των «πολιτών» με 4-3 από την Αλ-Χιλάλ στις 30 Ιουνίου. Και μέχρι σήμερα δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό στη βουβωνική χώρα.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας «Manchester Evening News», ο Ισπανός μέσος ακολούθησε ατοιμικό πρόγραμμα στην επανέναρξη της προετοιμασίας την περασμένη εβδομάδα. Και ο προπονητής του, Πεπ Γκουαρντιόλα, δεν φαίνεται να τον υπολογίζει για την έναρξη της σεζόν:

«Είναι καλύτερα, αλλά είχε έναν μεγάλο τραυματισμό στον τελευταίο αγώνα εναντίον της Αλ-Χιλάλ. Εχει προπονηθεί καλύτερα τις τελευταίες ημέρες. Ελπίζω να είναι πραγματικά έτοιμος μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων (σ.σ. τον Σεπτέμβριο). Ισως μπορέσει να παίξει μερικά λεπτά στους πρώτους αγώνες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν πονά. Δεν θέλουμε να τραυματισθεί ξανά ο Ρόντρι».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

