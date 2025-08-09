ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έντονη η φημολογία για Λίβερπουλ και Κουλιεράκη

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Νησί για τους Reds και τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό.

Η Λίβερπουλ ψάχνει για κεντρικό αμυντικό και έχει για πρώτο «στόχο» τον Μαρκ Γκουεϊ της Κρίσταλ Πάλας. Βρίσκεται μάλιστα, σε σχετικές διαπραγματεύσεις με τους λονδρέζους ώστε να αποκτήσει τον 25χρονο Άγγλο κεντρικό αμυντικό, ωστόσο έχει plan b και μάλιστα δύο.

Το ένα από αυτά είναι γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους αφού πρόκειται για τον πρώην αμυντικό του ΠΑΟΚ Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

«Η Λίβερπουλ εξακολουθεί να διεκδικεί τον Μαρκ Γκουέχι. Αν δεν μπορέσουν να τον αποκτήσουν, θα στραφούν ξανά στις νεότερες επιλογές για τον κεντρικό αμυντικό. Ο Τζιοβάνι Λεόνι στην Πάρμα είναι μία από αυτές, αλλά υπάρχουν και άλλες.

 Ο Κουλιεράκης στη Βόλφσμπουργκ είναι επίσης ένας από αυτούς που έχουν στο νου τους» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο «Χ». sdna.gr

ΔΙΕΘΝΗ

