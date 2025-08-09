ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H μεταγραφή του Σεβαλιέ οδηγεί τον Ντοναρούμα στην... Premier League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

H μεταγραφή του Σεβαλιέ οδηγεί τον Ντοναρούμα στην... Premier League

Μέχρι τώρα αρκετά... διακριτική στο μεταγραφικό παζάρι, η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα «χτυπήματα» του καλοκαιριού, αποκτώντας τον τερματοφύλακα της Λιλ, Λουκάς Σεβαλιέ, γεγονός που ωθεί ουσιαστικά προς την έξοδο τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, έναν από τους πρωταγωνιστές της περσινής ιστορικής σεζόν της. Ο 23χρονος, που θεωρείται ένα απ’ τα αστέρια που θα λάμψουν στο άμεσο μέλλον, αναμένεται -σύμφωνα με πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις- να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τον πρωταθλητή Ευρώπης έναντι 40 εκατ. ευρώ. Σήμερα (8/8) πρόκειται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν βάλει την υπογραφή του. Χρειάστηκαν τρεις διαδοχικές προσφορές της Παρί για να πείσει τη Λιλ, σύμφωνα με τη L’Equipe που αποκάλυψε την είδηση την Πέμπτη (7/8). Ερωτηθείς την Παρασκευή (8/8), σε συνέντευξη Τύπου, για την αποχώρηση του τερματοφύλακά του, ο πρόεδρος της Λιλ, Ολιβιέ Λετάν, δήλωσε: «Λυπημένος αλλά, από την άλλη, χαρούμενος για εκείνον, γιατί αυτό θα του επιτρέψει να εξελιχθεί». «Περάσαμε 4,5 χρόνια χτίζοντας μια καριέρα», πρόσθεσε, ξεκινώντας ήδη την αναζήτηση αντικαταστάτη «κάποιου με πολύ υψηλό επίπεδο». Σύμφωνα πάντα με τον Τύπο, η Παρί ήθελε να έχει τον Σεβαλιέ -που καλείται τακτικά στην εθνική Γαλλίας χωρίς όμως να έχει αγωνιστεί με τους Άνδρες- διαθέσιμο την Τετάρτη (13/8) για τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup με την Τότεναμ στο Ούντινε (Ιταλία). Ήρεμος χαρακτήρας, συνδυάζοντας τη σεμνότητα του «νέου» με τη θεμιτή φιλοδοξία του ανερχόμενου, ο Σεβαλιέ εντυπωσίασε τους σκάουτερ της Παρί στα δέκα περσινά του παιχνίδια στο Champions League. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στις μεγάλες νίκες απέναντι στη Ρεάλ (1-0) και την Ατλέτικο Μαδρίτης (3-1), όπου συνέβαλε καθοριστικά. Η άφιξή του δημιουργεί ερωτήματα, καθώς ο Ντοναρούμα προέρχεται από ιστορική σεζόν κάτω από τα δοκάρια των πρωταθλητών Γαλλίας και Ευρώπης, που φέτος το καλοκαίρι έφτασαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Η Παρί επέστρεψε στις προπονήσεις στις 6 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν το πρώτο επίσημο ματς της χρονιάς, και με τον Σεβαλιέ πλέον θα έχει πέντε τερματοφύλακες (Σαφόνοφ, Τένας, Μαρί, Ντοναρούμα), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό. Ο Λουίς Ενρίκε δεν εξαιρεί τους τερματοφύλακες από την αρχή της εσωτερικής ανταγωνιστικότητας, ωστόσο ο Σεβαλιέ φέρεται να έλαβε διαβεβαιώσεις από τον Λουίς Κάμπος για το μελλοντικό του στάτους. Ο 23χρονος του οποίου οι τεχνικές ικανότητες ταιριάζουν με τις αρχές παιχνιδιού του Λουίς Ενρίκε, προορίζεται για βασικός, με τον 26χρονο Ντοναρούμα αναπληρωματικό, κάτι... αδιανόητο για τον Ιταλό που τον περασμένο Απρίλιο το CIES ανέδειξε, βάσει στατιστικών, καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο. Παρά το κακό ξεκίνημα πέρυσι, ο πρώην πορτιέρε της Μίλαν είχε πολλές ηρωικές εμφανίσεις στο Champions League, ειδικά απέναντι στη Λίβερπουλ (φάση των «16»), την Άστον Βίλα (προημιτελικά) και την Άρσεναλ (ημιτελικά). Για χρόνια επικρινόμενος για τις ασταθείς εξόδους του και την αδυναμία στο παιχνίδι με τα πόδια, ο Ντοναρούμα πληρώνει κυρίως την αποτυχία ανανέωσης του συμβολαίου του. Με έναν χρόνο να απομένει (λήξη Ιούνιο 2026), οι διαπραγματεύσεις για επέκταση κόλλησαν στην αλλαγή μισθολογικής πολιτικής της Παρί: περισσότερα μπόνους επίτευξης στόχων, μικρότερος σταθερός μισθός. Όροι που ο Ιταλός και το περιβάλλον του δεν αποδέχθηκαν, προστιθέμενοι στη διστακτικότητα της διοίκησης να ξεκινήσει νέο κύκλο 3-5 ετών μαζί του. Αν και δεν αποκλείεται η συνύπαρξη των δύο, τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν -σενάριο που ποτέ δεν λειτούργησε στην Παρί- το μέλλον του Ντοναρούμα μοιάζει μακριά από το Παρίσι. Η Premier League φαντάζει ως η πιθανότερη επιλογή, με τις δύο Μάντσεστερ και την Τσέλσι (πρωταθλήτρια κόσμου) να έχουν δείξει ενδιαφέρον. Μία εβδομάδα πριν την έναρξη της Ligue 1, και παρά τα όσα έχει προσφέρει, ο Ντοναρούμα πρέπει να αποφασίσει. Η Παρί πλέον ποντάρει στον Λουκάς Σεβαλιέ. ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΗΣ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένα... άγνωστο αλλά σπουδαίο επίτευγμα του Τρισκόφσκι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έντονη η φημολογία για Λίβερπουλ και Κουλιεράκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι επινοήσεις έπιασαν... τόπο

ΑΕΚ

|

Category image

Μπασκετική πανδαισία στο «Σπύρος Κυπριανού» και τεστ ενόψει EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

H μεταγραφή του Σεβαλιέ οδηγεί τον Ντοναρούμα στην... Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος εποχής για την Φίτεσε, έπεσε στο κενό η έφεσή της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H νέα ευκαιρία για Αυγουστή να διαπιστώσει που βαδίζει ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η φιλική μάχη στο ΓΣΠ και η μπασκετική ματσάρα - To τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (09/08)

TV

|

Category image

Νικηφόρο «ποδαρικό» για τη Σάκκαρη  στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Premier League: Τίτλοι τέλους για το LGBTQ+ περιβραχιόνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρουσίασε την τρίτη φετινή της εμφάνιση η Ρεάλ Μαδρίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ - ΕΝΠ: Ισοπαλία με γκολ νωρίς και στο φινάλε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κεκλεισμένων στο «ΠΑΠ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανακοίνωση Ανόρθωσης για το Τουρνουά Προσφυγιάς: «Γραφειοκρατικές καταστάσεις, προς τι όλη αυτή η αυστηρότητα;»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χολμς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό για να νικήσω - Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη