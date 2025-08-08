Σκέτη μαγεία το πλήρως ανακαινισμένο προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ!

Κάθε χώρος έχει εκσυγχρονιστεί στον απόλυτο βαθμό. Οι άνθρωποι του συλλόγου ενήργησαν με γνώμονα το μέγεθος της Γιουνάιτεντ και την ανάγκη να δείξει η ομάδα πως επιτέλους μπορεί να κάνει ξανά, βήματα προς τα μπρος, έπειτα από αρκετά χρόνια στασιμότητας.

Η τελική εικόνα του «Κάρινγκτον» είναι τέτοια που θα κάνει και τα πιο πλούσια ποδοσφαιρικά κλαμπ του κόσμου αυτή τη στιγμή να ζηλέψουν τους «κόκκινους διαβόλους». Και αυτό είναι κάτι που έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια…

sport-fm.gr