Νάπολι: Έκλεισε Γκουτιέρεθ από Τζιρόνα

Τα διαδικαστικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Μιγκέλ Γκουτιέρεθ από την Τζιρόνα στη Νάπολι.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας θα δώσουν 18 εκατ. ευρώ (συν 2 εκατ. υπό τη μορφή μπόνους) στην ισπανική ομάδα για την αγορά του 24χρονου αριστερού μπακ.

Ο Ισπανός άσος, που έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, είχε 36 συμμετοχές, 2 γκολ και 6 ασίστ την τελευταία σεζόν με την Τζιρόνα.