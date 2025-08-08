Η Τσελσι τα βρήκε με Γκαρνάτσο και ξεκινάει συζητήσεις με Γιουνάιτεντ

Η... επίθεση της Τσέλσι στο μεταγραφικό παζάρι του τρέχοντος καλοκαιριού συνεχίζεται, καθώς οι νικητές του Conference League είναι ένα βήμα πιο κοντά στον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.

Ο Αργεντίνος εξτρέμ που είναι στη λίστα των προς αποχώρηση ποδοσφαιριστών από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τους Λονδρέζους για ενδεχόμενη συνεργασία, καθώς και ο ίδιος επιθυμούσε να παραμείνει στην Premier League.

Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια καθώς τα βρήκαν σε όλες τις λεπτομέρειες του deal, και πλέον η ομάδα του Μαρέσκα θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους «κόκκινους διαβόλους» για να κλείσει τη συμφωνία, με τα ρεπορτάζ να εκτιμούν ένα ποσό κοντά στα 58 εκατ. ευρώ.

