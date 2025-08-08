ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Τσελσι τα βρήκε με Γκαρνάτσο και ξεκινάει συζητήσεις με Γιουνάιτεντ

Δεν θα αλλάξει χώρα από ότι φαίνεται ο Αργεντικός εξτρέμ.

Η... επίθεση της Τσέλσι στο μεταγραφικό παζάρι του τρέχοντος καλοκαιριού συνεχίζεται, καθώς οι νικητές του Conference League είναι ένα βήμα πιο κοντά στον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.

Ο Αργεντίνος εξτρέμ που είναι στη λίστα των προς αποχώρηση ποδοσφαιριστών από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τους Λονδρέζους για ενδεχόμενη συνεργασία, καθώς και ο ίδιος επιθυμούσε να παραμείνει στην Premier League.

Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια καθώς τα βρήκαν σε όλες τις λεπτομέρειες του deal, και πλέον η ομάδα του Μαρέσκα θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους «κόκκινους διαβόλους» για να κλείσει τη συμφωνία, με τα ρεπορτάζ να εκτιμούν ένα ποσό κοντά στα 58 εκατ. ευρώ.

