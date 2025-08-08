ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε Τούμπα και ΟΑΚΑ η μεγαλύτερη προσέλευση στο Europa League

Δημοσιευτηκε:

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συγκέντρωσαν τον περισσότερο κόσμο στα ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Μπορεί να μην είχαν γκολ, αλλά είχαν πολύ λαό... Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού είχαν τη μεγαλύτερη προσέλευση στα πρώτα ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Και μάλιστα με διαφορά.

Η αναμέτρηση του Δικεφάλου του Βορρά με την Βόλφσμπεργκερ (0-0) και των «πράσινων» με τη Σαχτάρ (0-0) σε Τούμπα και ΟΑΚΑ ήταν τα μοναδικά που συγκέντρωσαν περισσότερους από 20.000 θεατές. Τρίτο σε προσέλευση ματς ήταν το Στεάουα Βουκουρεστίου-Ντρίτα, όπου όμως βρέθηκαν μόλις 13.825 φίλαθλοι.

Πηγή: sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

