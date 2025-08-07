Ψάχνεται για τη μεγάλη επιστροφή του Λαπόρτ η Αθλέτικ Μπιλμπάο!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Βάσκοι έχουν εδώ και καιρό στην κορυφή της μεταγραφικής τους λίστας τον 31χρονο αμυντικό, με τις δύο πλευρές μάλιστα να τα έχουν βρει όσον αφορά το συμβόλαιο της συνεργασίας τους.

Ωστόσο, ο Λαπόρτ ανήκει στην Αλ Νασρ από το 2023, όταν άφησε τη Μάντσεστερ Σίτι έναντι 28 εκατ. ευρώ, ενώ έχει αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα της Μπιλμπάο από το 2012 έως και το 2018, όταν έκανε γνωστό το όνομά του στον κόσμο του ποδοσφαίρου (222 εμφανίσεις).

