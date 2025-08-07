Ξέσπασε ο Λουκάκου: «Αν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλήθεια, δεν μπορούν να καταλάβουν τις επιλογές μου»

Πριν από δυο χρόνια η Ίντερ είχε φτάσει στον τελικό του Champions League αλλά ηττήθηκε με 1-0 από τη Σίτι, με τον Ρομέλου Λουκάκου τότε να γίνεται στόχος, αφού δεν είχε καλή απόδοση στο ματς.

Ο Βέλγος άσος ξέσπασε σε συνέντευξή του στην «Gazzetta dello Sport» για εκείνη την περίοδο και τόνισε πως όλο αυτό που έγινε τον σημάδεψε και το κουβαλούσε μέσα του τόσο καιρό.

Επιπλέον, ο Λουκάκου μίλησε για τη Νάπολι και τον δΑντόνιο Κόντε, ενώ σημείωσε πως πλέον στα 32 του είναι πιο ώριμος από ποτέ, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επαγγελματικό.

«Αυτό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη με σημάδεψε. Για ένα χρόνο το κουβαλούσα μέσα μου, σιωπηλά. Δεν ήθελα να μιλήσω δημόσια ή να κάνω εμπρηστικές δηλώσεις, δεν είμαι ένας από αυτούς. Προτιμούσα να απαντήσω με ποδόσφαιρο. Αλλά υπήρχαν πράγματα που είδα και βίωσα... και αν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλήθεια, δεν μπορούν να καταλάβουν τις επιλογές μου. Όποτε έχω πει την αλήθεια στην καριέρα μου, ήταν άβολο για τους άλλους. Αυτή τη φορά προτίμησα να σιωπήσω. Τώρα είμαστε ξανά στο Champions League, ας κοιτάξουμε μπροστά και ας το απολαύσουμε».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Αντόνιο Κόντε και τη Νάπολι:

«Ο Κόντε και εγώ μοιραζόμαστε μια νοοτροπία: βελτιώνεσαι μόνο μέσω της δουλειάς. Ο τρόπος που κατανοεί το ποδόσφαιρο ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά μου. Όταν είμαι στο σπίτι, μελετάω τις ιδέες του. Πάντα ήξερε πώς να με παρακινεί να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Είναι σαν πατέρας ποδοσφαίρου για μένα, όπως ήταν ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Κούμαν και ο Άριελ Τζέικομπς. Εδώ στη Νάπολι, ένιωσα ότι ήταν μια ευκαιρία. Κάποιοι με αμφέβαλλαν, αλλά εγώ πίστευα ότι θα κάναμε κάτι ξεχωριστό. Το πετύχαμε. Και το να το κερδίσουμε στο τέλος, παλεύοντας μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, το έκανε ακόμα μεγαλύτερο».

Και ολοκλήρωσε: «Τώρα είμαι πιο συνειδητός, έχω περισσότερο έλεγχο. Βλέπω τις φάσεις πριν συμβούν. Σε κάθε παιχνίδι, έχω ακόμα δύο ή τρεις ευκαιρίες όπου μπορώ να κάνω τη διαφορά από απόσταση. Αλλά είμαι επίσης πιο γενναιόδωρος. Οι ασίστ μου μιλούν από μόνες τους. Όταν έφτασα στην Ιταλία, σκεφτόμουν περισσότερο τον εαυτό μου. Σήμερα, σκέφτομαι περισσότερο την ομάδα».