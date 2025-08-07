ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εξελίξεις στην δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

Tο νέο δικαστήριο της Αργεντινής που διεξάγει την δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα το 2000, απέρριψε το αίτημα της ομάδας υπεράσπισης να αποκλείσει δύο δικαστές.

Οι δικηγόροι του Λεοπόλντο Λούκε, του προσωπικού ιατρού του Μαραντόνα, ο οποίος βρίσκεται υπό έρευνα για τον θάνατο του ειδώλου της Αργεντινής, είχαν ζητήσει τη Δευτέρα να αποκλειστούν δύο από τους τρεις δικαστές του νέου δικαστηρίου, που σχηματίστηκε τον Ιούλιο μετά την ακυρότητα της πρώτης δίκης.

Οι δικηγόροι επικαλέστηκαν έναν «κάποιο φόβο ότι μπορεί να μην είναι αμερόληπτοι».

 Οι δικαστές απέρριψαν το αίτημα, λέγοντας ότι η πρόταση «δείχνει έναν καθαρά αναβλητικό σκοπό βασισμένο σε προσωπικές εκτιμήσεις και εικασίες που στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης».

Οι δικηγόροι του κ. Λούκε ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση. Η πρώτη δίκη κηρύχθηκε άκυρη στα τέλη Μαΐου μετά από δυόμισι μήνες ακροάσεων, περισσότερους από 40 μάρτυρες και το σκάνδαλο που είδε μία από τις τρεις δικαστές να συμμετέχει στην προετοιμασία μιας σειράς ντοκιμαντέρ για την δίκη, με πρωταγωνίστρια την ίδια. 

Επτά επαγγελματίες υγείας - γιατροί, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές - αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως», με άλλα λόγια, αμέλεια που διαπράττεται εν γνώσει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο. Αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 8 έως 25 χρόνια.

Ο «Ντιεγκίτο» πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση και πνευμονικό οίδημα, μετά από ώρες αγωνίας, σύμφωνα με την εισαγγελία, σε μια κατοικία στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου ανάρρωνε από νευροχειρουργική επέμβαση.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

