«Χρυσή Μπάλα» - Ο Γιαμάλ και οι άλλοι 9 υποψήφιοι για το τρόπαιο «Kopa» στους άνδρες

Ξεκίνησε (7/8) η αποκάλυψη των υποψηφίων για τα βραβεία στην 69η απονομή για τη «Χρυσή Μπάλα» από το France Football, ενόψει μιας τελετής που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι 10 υποψήφιοι για το τρόπαιο Kopa (Καλύτερος άνδρας παίκτης κάτω των 21) είναι:

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ/Γαλλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Εστεβάο (Παλμέιρας-Τσέλσι/Βραζιλία)

Ντίν Χούισεν (Μπόρνμουθ-Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία)

Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο/Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Πατρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους/Τουρκία)

Όπως είναι γνωστό η «Χρυσή Μπάλα» του 2025 θα απονεμηθεί με βάση τα αποτελέσματα της σεζόν και όχι του ημερολογιακού έτους, δηλαδή την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2024 έως τις 31 Ιουλίου 2025.

ΑΠΕ-ΜΠΕ