Eπιβεβαιώθηκαν οι φόβοι: Ρήξη χιαστού ο Μάντισον

Ο μέσος της Τότεναμ, Τζέιμς Μάντισον, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και αναμένεται να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της επερχόμενης σεζόν.

Πηγές ανέφεραν στο BBC Sport ότι ο Μάντισον πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 6-7 μήνες), καθώς ξεκινά το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Ο 28χρονος τραυματίστηκε στην ισοπαλία της προετοιμασίας με τη Νιούκαστλ στη Νότια Κορέα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο προπονητής Τόμας Φρανκ επιβεβαίωσε μετά τον αγώνα ότι ο Μάντισον τραυμάτισε το ίδιο γόνατο που τον είχε αφήσει εκτός από τον τελικό του Europa League εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Μάιο.

Από την επιστροφή του από την Ασία τη Δευτέρα, ο Μάντισον έχει υποβληθεί σε εξετάσεις τις τελευταίες ημέρες για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού.

Αρχικά υπήρχαν φόβοι ότι είχε υποστεί ρήξη χιαστού, και πλέον οι φόβοι αυτοί επιβεβαιώθηκαν.