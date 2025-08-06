Επίσημο: Στην Έβερτον ο Ντιούσμπερι-Χολ

Η Έβερτον ολοκλήρωσε την απόκτηση του μέσου Κίερναν Ντιούσμπερι-Χολ από την Τσέλσι με πενταετές συμβόλαιο.

Την περασμένη εβδομάδα, είχε αποκαλυφθεί από το Athletic ότι η Τσέλσι αναζητούσε μόνιμη αποχώρηση του ποδοσφαιριστή, τον οποίο αποτιμούσε στις 30 εκατομμύρια λίρες — το ίδιο ποσό που είχε πληρώσει στη Λέστερ πέρσι.

«Η Έβερτον είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια το μέλλον θα είναι λαμπρό. Ήταν εύκολη απόφαση να έρθω εδώ και να παίξω για αυτόν τον σύλλογο», δήλωσε ο Ντιούσμπερι-Χολ μετά την υπογραφή.

«Αν δεις το γήπεδο — είναι απίστευτο. Έχω παίξει σε όλα τα γήπεδα της Premier League και αυτό είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, αν όχι το πιο εντυπωσιακό, οπότε μόνο αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος λόγος για να θέλω να έρθω.

Επίσης, οι φίλαθλοι είναι από τους πιο παθιασμένους στη χώρα, οπότε ξέρω ότι αν αρχίσουμε να παίζουμε καλά κι εγώ δείξω τι μπορώ να κάνω, θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μένα και την ομάδα ώστε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αυτός είναι ο στόχος μου».

Ο Ντιούσμπερι-Χολ είχε μεταγραφεί στην Τσέλσι πριν από τη σεζόν 2024-25 και κατέγραψε 36 συμμετοχές, εκ των οποίων μόνο οι 13 στην Premier League. Ο προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα — που είχε συνεργαστεί ξανά με τον 26χρονο στη Λέστερ — τον χρησιμοποίησε σε όλα τα παιχνίδια του Conference League και σε πέντε αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, κατακτώντας και τους δύο τίτλους.

«Είμαστε χαρούμενοι που ο Κίερναν επέλεξε να έρθει στην Έβερτον», είπε ο προπονητής της ομάδας, Ντέιβιντ Μόγες.

«Υπήρχαν κι άλλοι σύλλογοι που τον ήθελαν, αλλά εκείνος ενθουσιάστηκε με την ευκαιρία και την πρόκληση της Έβερτον. Η ποιότητά του και η εμπειρία του στην Premier League μας δίνουν την ελπίδα ότι θα προσαρμοστεί γρήγορα.»

Ο Ντιούσμπερι-Χολ είχε 129 συμμετοχές με τη Λέστερ, σημειώνοντας 17 γκολ και 20 ασίστ.

Ο Μόγες έχει ήδη υπογράψει τους Θιέρνο Μπάρι, Άνταμ Αζνού και Μαρκ Τράβερς αυτό το καλοκαίρι, ενώ εξασφάλισε και τον Κάρλος Αλκαράζ σε μόνιμη μεταγραφή από τη Φλαμένγκο μετά τον περσινό δανεισμό του.

Οι «Μπλε» του Μέρσεϊσαϊντ ολοκλήρωσαν τη σεζόν στην 13η θέση και θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Λιντς Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 στις 18 Αυγούστου.