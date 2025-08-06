Η Μπαρτσελόνα πήρε άδεια και ανοίγει το «Spotify Camp Nou» στις 14/9

H Μπαρτσελόνα έλαβε άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της εφημερίδα της Καταλωνίας «Mundo deportivo», για τροποποίηση της άδειας κατασκευής και δραστηριοτήτων του «Spotify Camp Nou», με στόχο το άνοιγμα του γηπέδου με αρχική χωρητικότητα 27.000 θεατών αντί για 60.000, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Πηγές από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης εξήγησαν στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων (EFE) ότι η Φάση 1 των εργασιών έχει χωριστεί σε τρεις υποφάσεις, όπου η χωρητικότητα θα φτάσει τις 60.000 θέσεις.

Αυτή η υποδιαίρεση της πρώτης φάσης θα επιτρέψει στην Μπαρτσελόνα να αποκτήσει σταδιακά την πρώτη άδεια μερικής χρήσης και έτσι να ανοίξει το στάδιο στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια για την 4η αγωνιστική της LaLiga.

Η Φάση 2 έχει προγραμματιστεί για ένα χρόνο και θα επιτρέψει την επέκταση της χωρητικότητας του σταδίου σε τελική χωρητικότητα σχεδόν 105.000 θεατών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ