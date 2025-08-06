Kick It Out: «Αύξηση σεξισμού, τρανσφοβίας και κακοποίησης τη σεζόν 2024/25»

Η ποδοσφαιρική σεζόν 2024-25 στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε αύξηση στις αναφορές σεξισμού, τρανσφοβίας και κακοποίησης με βάση την πίστη, ανακοίνωσε η φιλανθρωπική οργάνωση κατά των διακρίσεων και της ένταξης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, Kick It Out.

Σε αναφορά της Kick It Out σημειώνεται ότι η φιλανθρωπική οργάνωση έλαβε 1.398 αναφορές κακοποίησης, από 1.332 την περασμένη σεζόν.

Τόνισε ότι οι αναφορές προήλθαν από άτομα που δήλωσαν ότι είχαν βιώσει ή είχαν γίνει μάρτυρες διακρίσεων στο διαδίκτυο ή σε αγώνα βάσης, εκτός πρωταθλήματος ή επαγγελματικού επιπέδου. Η φιλανθρωπική οργάνωση δεν κατονόμασε τους δράστες.

Ο σεξισμός και η μισογυνία αυξήθηκαν κατά 67%, ενώ η κακοποίηση με βάση την πίστη σημείωσαν επίσης απότομη αύξηση. Οι αναφορές ομοφοβικής κακοποίησης μειώθηκαν ελαφρώς, αλλά η τρανσφοβική κακοποίηση διπλασιάστηκε την περασμένη σεζόν, δήλωσε η Kick It Out, η οποία ενσωματώνει περιστατικά από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τη βάση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αναφορές ρατσιστικών περιστατικών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο αυξήθηκαν από 223 σε 245, παρά τη μείωση των συνολικών αναφορών ρατσισμού σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού.

«Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι διακρίσεις παραμένουν βαθιά ριζωμένες σε όλο το παιχνίδι, αλλά η αύξηση της κακοποίησης στο παιδικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να αποτελέσει αφύπνιση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Kick It Out, Σάμουελ Οκαφόρ και πρόσθεσε:

«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι οι οπαδοί δεν απλώς αναφέρουν κακοποίηση, αλλά απαιτούν δράση. Έχει υπάρξει μια σαφής μετατόπιση αυτή τη σεζόν στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καταγγέλλουν σεξιστική συμπεριφορά, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα γήπεδα, και ζητούν από το ποδόσφαιρο να την αντιμετωπίσει τόσο σοβαρά όσο οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσους.

Οι οπαδοί κάνουν το καθήκον τους μιλώντας ανοιχτά. Τώρα εναπόκειται στις ποδοσφαιρικές αρχές, τις εταιρείες τεχνολογίας και την κυβέρνηση να δείξουν ότι ακούν και να δράσουν».

ΑΠΕ-ΜΠΕ