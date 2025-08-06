Μίλαν: Ανακοίνωσε τον Άρντον Γιασάρι έως το 2030

Eίναι επίσημο: Ο Άρντον Γιασάρι είναι παίκτης της Μίλαν.

«Η Μίλαν ανακοινώνει την μόνιμη απόκτηση του Άρντον Γιασάρι από την Κλαμπ Μπριζ. Ο Ελβετός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Ροσονέρι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2030», ανέφερε η ανακοίνωση της Μίλαν.

Έφτασε στη Μίλαν μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Κλαμπ Μπριζ. Οι δύο σύλλογοι κατέληξαν χθες σε συμφωνία, αξίας 34 εκατομμυρίων ευρώ συν 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μπόνους, σύμφωνα με πηγές από τη Μίλαν, αν και οι αναφορές από το Βέλγιο υποδηλώνουν ελαφρώς υψηλότερα ποσά.

Όπως ανακοινώθηκε, ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2030 και ο μισθός του θα είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ανά σεζόν.