ΒΙΝΤΕΟ: Ετοιμάζεται να γίνει «κανονιέρης» ο Γκιόκερες και πετάει για Λονδίνο

Ο Μικέλ Αρτέτα φαίνεται να έχει βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, που θα ξεδιπλώσει το επιθετικό παιχνίδι της Άρσεναλ και αυτός δεν είναι άλλος από τον «μπόμπερ», Βίκτορ Γκιόκερες.



Ο Σουηδός μετά από ένα μαγευτικό πέρασμα με τη φανέλα της Σπόρτιγνκ Λισαβόνας, πετυχαίνοντας 97 γκολ, σε μόλις 102 εμφανίσεις, είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα και να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, την Premier League.

Το βασικό πρόβλημα της περασμένης σεζόν, για την Άρσεναλ, ήταν αδιαμφισβήτητα στην κορυφή της επίθεσης και ειδικά μετά από τους απανωτούς τραυματισμούς, που οδήγησαν τον Μικέλ Μερίνο να αναλάβει τον ρόλο του φορ.



Με τον Βίκτορ Γκιόκερες, ο Αρτέτα θέλει να λύσει μία και καλή την επιθετική δυστοκία της ομάδας του και φαίνεται να έχει βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για να το πετύχει.

