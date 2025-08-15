Η Τορμπέντο και η Αράζ δίνουν πολλά περισσότερα στην Ομόνοια

Η Ομόνοια θα μπορούσε να σκοράρει πολύ περισσότερα σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή.

Το τριφύλλι κατάφερε να ξεπεράσει τα δύο αυτά εμπόδια με εντυπωσιακό τρόπο και τώρα ετοιμάζεται για τις διπλές αναμετρήσεις με την Βόλφσμπεργκερ.

Το γεγονός ότι η Ομόνοια εντυπωσίασε με την ομάδα της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν, δεν έχει μονάχα την ανάγνωση του… ναι αλλά ποιοι ήταν οι αντίπαλοι.

Η Ομόνοια χτίζεται ξανά. Ναι ο Μπεργκ ξέρει τι παρέλαβε και ποιους έχει στην άκρη του πάγκου του, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι χρειάζεται χρόνος για να επαναφέρει τη νοοτροπία που είχε η ομάδα του πριν από μερικά χρόνια και στο τέλος κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Οι πράσινοι δημιουργούν πολλές φάσεις και δεν απειλούνται σημαντικά. Παίζουν συνδυαστικό και ενίοτε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Όλα αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν στη δημιουργία της νοοτροπίας - νικητή για μια ομάδα. Και η νοοτροπία αυτή ενίοτε βγαίνει και στα δύσκολα. Για παράδειγμα τώρα ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επιπέδου από τους προηγούμενους. Οι νίκες λοιπόν στους προηγούμενους γύρους, όπως αυτές ήρθαν, έδωσαν πολύ περισσότερα πράγματα σε αυτή την ομάδα.