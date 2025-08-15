Κοντά σε Ενκουνκού η Μπάγερν Μονάχου

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Athletic, η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται κοντά στο να τα βρει με την Τσέλσι για την απόκτηση του Κρίστοφερ Ενκουνκού!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Athletic», οι Βαυαροί είναι αποφασισμένοι να εντάξουν στο ρόστερ τους τον 27χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος και εκείνος από τη μεριά του επιθυμεί να επιστρέψει στη Γερμανία και στην Bundesliga.

Στην Τσέλσι από το 2023, όταν άφησε τη Λειψία έναντι 60 εκατ. ευρώ και υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029, δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν αγωνίστηκε σε 43 παιχνίδια, αλλά μόνο 9 από αυτά ήταν στην Premier League.

