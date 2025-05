Τα γνωστά, χαμός μεταξύ οπαδών της Τσέλσι και της Μπετίς στο Βρότσλαβ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πολωνία, μια μέρα πριν από τον τελικό του Conference League, ανάσα στην Μπέτις και την Τσέλσι. Οπαδοί των δύο ομάδων που ταξίδεψαν στο Βρότσλαβ, συνεπλάκησαν σε κεντρικά σημεία της πόλης και η πολωνική αστυνομία παρενέβη δυναμικά.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος των οπαδών και η κατάσταση εκτονώθηκε, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Βίντεο από τα επεισόδια κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Chelsea and Real Betis supporters CLASH before European final with police using tear gas pic.twitter.com/LKh7Tpxt7R