Πρώτος στόχος για τη Βιγιαρεάλ ο Μαυροπάνος!

Νέος «μνηστήρας» και μάλιστα με… επίσημες προθέσεις για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο.

Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρει δημοσίευμα αγγλικής ιστοσελίδας ότι η Βιγιαρεάλ θέλει να εντάξει στο ρόστερ της τον διεθνή Έλληνα κεντρικό αμυντικό της Γουέστ Χαμ.

Μάλιστα, για να πετύχει τον στόχο του, το «κίτρινο υποβρύχιο» είναι διατεθειμένο να δώσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία κοστολογούν τον Μαυροπάνο τα «σφυριά», που συζητούν πάντως μόνο για πώληση!

Στο ίδιο ρεπορτάζ, δε, καταγράφεται τόσο το ενδιαφέρον της Ρόμα όσο και το γεγονός ότι η Βιγιαρεάλ είναι το φαβορί, για την απόκτηση του 27χρονου σέντερ μπακ.

Ο Μαυροπάνος είχε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 35 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, μετρώντας πάνω από 2.000’ συμμετοχής. Ενώ το συμβόλαιό του με την λονδρέζικη ομάδα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

sport-fm.gr