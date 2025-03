ΒΙΝΤΕΟ: O Oνάνα άφησε την εστία του έδωσε οδηγίες στην άλλη άκρη του γηπέδου

Χωρίς σκορ έληξε το χθεσινό (19/3) ματς του Καμερούν με το Εσουατίνι, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του επόμενου Μουντιάλ.

Ετσι τα «αδάμαστα λιοντάρια»… πέταξαν δύο βαθμούς, ενώ στις καθυστερήσεις του ματς συνέβη κάτι το ασυνήθιστο.

Το Καμερούν κέρδισε φάουλ σε καλή θέση έξω από τα αντίπαλα γκολπόστ και την εκτέλεσή του ανέλαβε ο Εμπεουμό της Μπρέντφορντ.

Τότε ο Ονάνα, γκολκίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έφυγε από την εστία του, διέσχισε όλο το γήπεδο και πήγε έξω από την περιοχή των γηπεδούχων, όπου και έδωσε «οδηγίες» στον 25χρονο συμπαίκτη του για το πώς θα χτυπήσει το στημένο.

Πάντως δεν κατάφερε να τον οδηγήσει στην επιτυχία.

