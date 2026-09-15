Πάρθηκε η απόφαση: Ο Κλοπ επέλεξε τον τερματοφύλακα του για την «μετά-Νόιερ» εποχή

O αποκλεισμός της εθνικής ομάδας της Γερμανίας από την Παραγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, έφερε το... κλείσιμο αρκετών κύκλων στην «μάνσαφτ», πέραν του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος αποχώρησε μετά το τέλος της διοργάνωσης, με τον Γιούργκεν Κλοπ να τον αντικαθιστά, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα «πάντσερ», ενώ και ο Μάνουελ Νόιερ αποχωραίτησε τους πρωταθλητές κόσμου 2014 το καλοκαίρι που μας πέρασε.

O άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ καλείται εν όψει του ντεμπούτου του με την Oλλανδία (24/09, 21:45) να βρει τον αντικαταστάτη του θρυλικού γκολκίπερ, αν δεν τον έχει ήδη βρει. Αναλυτικά, όπως μεταδίδει η «Bild», ο 59χρονος φαίνεται πως έχει βρει το νέο του νούμερο «1».

Ο λόγος για τον Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν. Ο διεθνής τερματοφύλακας επέστρεψε στην ενεργό δράση για τον Άγιαξ, ο οποίος τον απέκτησε ως δανεικό από την Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα, ο Κλοπ κάλεσε προσωπικά τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Γκλάντμπαχ, προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξη προς το πρόσωπό του.

Ο Τερ Στέγκεν αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Γερμανίας για τα παιχνίδια με Ολλανδία (24/09, 21:45), Σερβία (01/10, 21:45) και τα δύο ματς με την εθνική μας ομάδα στο Άουγκσμπουργκ στις 27 Σεπτεμβρίου (21:45) και στην Τούμπα στις 4 Οκτωβρίου (21:45). Παράλληλα, μαζί του όπως όλα δείχνουν θα είναι στην 23αδα, ο Όλιβερ Μπάουμαν της Χόφενχαϊμ και ο Νόα Ατουμπόλου της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Ο 34χρονος έχει πραγματοποιήσει επτά συμμετοχές, πέντε στο πρωτάθλημα και δύο στο Conference League, με την φανέλα του «Αίαντα» την σεζόν που διανύουμε, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε ένα από αυτά.

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