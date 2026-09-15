Άλλη... ταχύτητα όταν είναι φουλ!

Όχι μόνο αντίδρασε με νίκη, μετά το... απρόσμενο 0-0 με τον Ολυμπιακό, το έκανε και με απόλυτα πειστικό τρόπο η Πάφος FC στη Λάρνακα σε βάρος της ΑΕΚ. Και με το διπλό κάνει... κουμάντο στο πρωτάθλημα, αν και είναι ακόμη νωρίς, ενώ είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις. Έδειξε ωστόσο, όταν είναι με γεμάτο ρόστερ, ότι κινείται σε άλλη... ταχύτητα.

Το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο πήγε αποφασισμένο στην εκτός έδρας δοκιμασία, από νωρίς έδειξε τις προθέσεις του και με την ποιότητα του Πέπε, που σέρβιρε στον Ντράγκομιρ, πέτυχε ένα γκολ που έμελλε να ήταν αρκετό. Φυσικά, χάθηκαν και πολλές ευκαιρίες, όπως συνέβη και σε άλλα παιχνίδια κατά τη φετινή σεζόν σε Κύπρο και Ευρώπη. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά δεν το... πλήρωσε.

Όταν μπαίνουν ως αλλαγή παίκτες όπως οι δύο προαναφερθέντες στο γκολ, ο Μπιέλ καθώς και ο Άντερσον, τότε αντιλαμβάνεται κάποιος το πόσο ποιοτικό ρόστερ έχει στα χέρια του ο Σα Πίντο. Και εκτός ήταν ο Κορέια, ακόμη ένα σπουδαίο εργαλείο. Γενικά ο Πορτογάλος τεχνικός έχει μία πλειάδα παικτών που του δίνουν ευελιξία κινήσεων, φτάνει να είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι.

Η μοναδική!

Στα αξιοσημείωτα πάντως της μέχρι τώρα πορείας της Πάφου είναι πως κρατά το μηδέν στην άμυνα εντός των τειχών. Σε τέσσερα ματς, συμπεριλαμβανομένου και του Σούπερ Καπ, κατάφερε να κρατήσει τον αντίπαλο μακριά από το γκολ και σίγουρα, όταν το πράττει αυτό, είναι λογικό πως δεν θα χάσει. Οι φυσιογνωμίες των Νταβίντ Λουίζ και Γκολντάρ σαφώς και δίνουν άλλη διάσταση αλλά σίγουρα ρόλο παίζει και ο τερματοφύλακας Μαγιέσκι, που για την ώρα μπορεί να υπερηφανεύεται πως δεν δέχθηκε ακόμη γκολ στην παρουσία του στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Νέα δοκιμασία

Δεν έχει χρόνο για ξεκούραση η Πάφος. Το επόμενο τεστ είναι σύντομα αφού την Παρασκευή (18/09) αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης». Μία αναμέτρηση όπου ναι μεν έχει την ετικέτα του φαβορί, όμως επιβάλλεται να έχει και την ουσία. Θα ήταν το ιδανικό σενάριο για αυτή να πάει στη διακοπή από την 1η θέση και να πάρει τις αναγκαίες ανάσες, πριν μπει σε μία σειρά παιχνιδιών σε διπλό ταμπλό.