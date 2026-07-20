ΒΙΝΤΕΟ: «Άγρια» γιούχα σε Τραμπ - Ιφαντίνο!

Καθώς ο Τραμπ περπατούσε στο πλευρό του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο στο γήπεδο για να απονείμει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην νικήτρια Ισπανία το πλήθος άρχισε να αποδοκιμάζει και τους δύο άνδρες, σύμφωνα με το USA Today.

Την αντίδραση του πλήθους δέχθηκε και καθώς έμπαινε στο στάδιο MetLife πριν από τον αγώνα και δέχθηκε και μετά την εκτέλεση του Εθνικού Ύμνου των ΗΠΑ, όταν προβλήθηκε στις οθόνες του σταδίου, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Καθόταν σε μια σουίτα με τον Ινφαντίνο, την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ, τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, αξιωματούχους της κυβέρνησης και την οικογένειά του.

Trump and Infantino are loudly jeered as they walk out to present the World Cup trophy. pic.twitter.com/sqxPd0o2CS — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) July 19, 2026

What it sounded like when President Trump walked onto the field with FIFA head Gianni Infantino for the World Cup trophy presentation pic.twitter.com/qEIo327rcp — Monica Alba (@albamonica) July 19, 2026

cnn.gr