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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Κάλμαρ – Μάλμε

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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Κάλμαρ – Μάλμε

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών με ανταγωνιστικές αποδόσεις προσφέρει η Stoiximan για την αναμέτρηση Κάλμαρ – Μάλμε, που διεξάγεται απόψε στις 20:00, στο πλαίσιο της Allsvenskan.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Κάλμαρ προσφέρεται από την Stoiximan στα 2.47, η ισοπαλία στα 3.65 και η επικράτηση της Μάλμε στα 2.55.

Στην αγορά για τον καταλογισμό πέναλτι, το ενδεχόμενο να δοθεί πέναλτι στο παιχνίδι (Ναι) βρίσκεται στα 3.55, ενώ το Όχι προσφέρεται στο 1.27.

Για το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, το ενδεχόμενο να σημειωθεί μέχρι και το 27:59 προσφέρεται στο 1.80, να επιτευχθεί μετά το 28:00 στα 2.15, ενώ το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί γκολ βρίσκεται στα 9.25.

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Στην αγορά «Σκορ πολλαπλών επιλογών», τα σκορ 1-0, 2-0 ή 3-0 υπέρ της Κάλμαρ προσφέρονται στα 5.40, ενώ τα 0-1, 0-2 ή 0-3 υπέρ της Μάλμε στα 5.50. Τα σκορ 2-1, 3-1 ή 4-1 προσφέρονται στα 5.90, ενώ τα 1-2, 1-3 ή 1-4 στα 6.10. Τα σκορ 3-2, 4-2, 4-3 ή 5-1 βρίσκονται στα 14.00, ενώ τα 2-3, 2-4, 3-4 ή 1-5 στα 14.50. Η επιλογή να επικρατήσει η Κάλμαρ με οποιοδήποτε άλλο σκορ προσφέρεται στα 70.00, η αντίστοιχη επιλογή για τη Μάλμε στα 75.00, η ισοπαλία με γκολ στα 4.20, ενώ το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί γκολ προσφέρεται στα 9.25.

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