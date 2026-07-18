Νέα συμβόλαια σε Κριστάντε και Μαντσίνι από τη Ρόμα

Η Ρόμα αποφάσισε να μη παραχωρήσει τους Μπράιαν Κριστάντε και Τζιανλούκα Μαντσίνι και μάλιστα τους κράτησε και τα επόμενα χρόνια στο «Ολίμπικο».

Ο 30χρονος Ιταλός διεθνής μέσος είναι στα πλάνα της διοίκησης και για τις επόμενες αγωνιστικές σεζόν και υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2028.

Η ομάδα της Ρώμης ανακοίνωσε σήμερα και την επέκταση της συνεργασίας της με τον 29χρονο διεθνή αμυντικό, Τζιανλούκα Μαντσίνι, το συμβόλαιο του οποίου έληγε επίσης τον Ιούνιο του 2027 και υπέγραψε την επέκταση του κατά τρία ακόμη χρόνια, μέχρι την 30ή Ιουνίου του 2029.

ΑΠΕ - ΜΠΕ