ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα συμβόλαια σε Κριστάντε και Μαντσίνι από τη Ρόμα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα συμβόλαια σε Κριστάντε και Μαντσίνι από τη Ρόμα

Κρατά τον βασικό κορμό η ομάδα της Ρώμης.

Η Ρόμα αποφάσισε να μη παραχωρήσει τους Μπράιαν Κριστάντε και Τζιανλούκα Μαντσίνι και μάλιστα τους κράτησε και τα επόμενα χρόνια στο «Ολίμπικο».

Ο 30χρονος Ιταλός διεθνής μέσος είναι στα πλάνα της διοίκησης και για τις επόμενες αγωνιστικές σεζόν και υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2028.

Η ομάδα της Ρώμης ανακοίνωσε σήμερα και την επέκταση της συνεργασίας της με τον 29χρονο διεθνή αμυντικό, Τζιανλούκα Μαντσίνι, το συμβόλαιο του οποίου έληγε επίσης τον Ιούνιο του 2027 και υπέγραψε την επέκταση του κατά τρία ακόμη χρόνια, μέχρι την 30ή Ιουνίου του 2029.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο «βασιλιάς» των τελικών, Λιονέλ Μέσι θέλει ακόμα ένα Μουντιάλ και κάνει τα... πάντα για αυτό

World Cup 2026

|

Category image

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν - Την Κυριακή τα ιατρικά και οι υπογραφές

Ελλάδα

|

Category image

Το συγκινητικό αντίο του Εμπαπέ στον Ντεσάν: «Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός - Σε ευχαριστώ για όλα»

World Cup 2026

|

Category image

Τελικός Μουντιάλ 2026: Η FIFA πουλάει το γρασίδι από το γήπεδο και βγάζει εκατομμύρια!

World Cup 2026

|

Category image

Χρυσή η Χατζηκώστα στη δισκοβολία!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Δεν... κρύφτηκε, και η θέση που «παίζεται»

ΑΕΚ

|

Category image

Αργεντινή: Κοψίδια πριν τον τελικό!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η πρόγνωση του καιρού για τον τελικό του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Κέρδισε την Λέγκια από την άσπρη βούλα ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καϊράτ: Τριάρα και τώρα... Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Περιμένει τον δεύτερο ηγέτη του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ακυρώθηκε η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν τον τελικό!

World Cup 2026

|

Category image

Συγκλονιστικός Πινέδα: «Εδώ πραγματοποίησα όλα μου τα όνειρα - Δεν είναι αντίο, είναι εις το επανιδείν - Μόνο ΑΕΚ»!

Ελλάδα

|

Category image

Ντε Λα Φουέντε: «Απεριόριστος σεβασμός για Μέσι και Αργεντινή»

World Cup 2026

|

Category image

Σλάβκο Βίντσιτς: Εμπειρία αλλά και αντιπαραθέσεις, όπως και σύλληψη για τον διαιτητή του τελικού

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη