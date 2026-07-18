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Το... φαινόμενο Βοζίνια δεν έχει ομάδα! «Ψάχνω ένα καλό πρότζεκτ...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Το... φαινόμενο Βοζίνια δεν έχει ομάδα! «Ψάχνω ένα καλό πρότζεκτ...»

Στα 39 του χρόνια, ο έμπειρος γκολκίπερ ξεκαθαρίζει ότι δεν σκέφτεται ακόμη την αποχώρηση από τα γήπεδα.

Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβεβαιώνει ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του για ένα, δύο ή ακόμη και τρία χρόνια.

Ο Βοζίνια πήγε στο Παγκόσμιο Κύπελλο εντελώς... άγνωστος στο ευρύ κοινό και με τις εμφανίσεις του αποχώρησε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του τουρνουά.

Μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, από ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρέθηκε να φωτογραφίζεται με φιλάθλους, να παραχωρεί συνεντεύξεις σε διεθνή μέσα ενημέρωσης και να αποκτά εκατομμύρια νέους ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρ' όλα αυτά, επιμένει πως η δημοσιότητα δεν τον άλλαξε.

«Η φήμη δεν με άλλαξε. Πρέπει να συνεχίσω να είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πάντα». Αυτό δήλωσε στη MARCA, στο περιθώριο του τουρνουά θρύλων που διοργάνωσε η FIFA στο Rockefeller Center της Νέας Υόρκης. Λίγα μέτρα πιο πέρα βρίσκονταν παγκόσμιοι πρωταθλητές, νικητές πολλών Champions League και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι αναζητούσαν τον ίδιο άνθρωπο: τον τερματοφύλακα από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Από 50.000 στους 29 εκατομμύρια ακολούθους

Η εκτόξευση της δημοτικότητάς του ξεκίνησε μετά τον αγώνα απέναντι στην Ισπανία. Πριν από τη σέντρα διέθετε περίπου 50.000 ακολούθους στο Instagram, όμως η εξαιρετική του εμφάνιση εκτόξευσε τον λογαριασμό του σχεδόν στα 14 εκατομμύρια.

Με την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε ξεπεράσει τα 28 εκατομμύρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση ακολούθων από οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης, ακόμη και περισσότερο από τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Σήμερα αριθμεί περίπου 29 εκατομμύρια.

«Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο λέγαμε ότι είμαστε από το Πράσινο Ακρωτήριο, αλλά το 90% του κόσμου δεν ήξερε πού βρίσκεται. Τώρα όλοι γνωρίζουν τη χώρα μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Το όνειρο απέναντι στον Μέσι

Ο Βοζίνια θυμήθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση και την αναμέτρηση απέναντι στην Αργεντινή. «Ήταν σπουδαίο παιχνίδι. Μείναμε ισόπαλοι μέχρι το τέλος και είχαμε ευκαιρίες ακόμη και να νικήσουμε. Ήταν μια σπουδαία στιγμή για μένα και για το Πράσινο Ακρωτήρι. Δείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι διαθέτουμε μεγάλη ποιότητα».

Η αναμέτρηση αυτή του χάρισε και την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τον ποδοσφαιριστή που θεωρεί κορυφαίο όλων. «Ο Λιονέλ Μέσι δεν χρειάζεται συστάσεις. Για μένα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Το κάνει αυτό εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια και ήταν μεγάλη μου χαρά που αγωνίστηκα απέναντί του».

«Είμαι ελεύθερος και ψάχνω μια καλή ομάδα»

Στα 39 του χρόνια, ο έμπειρος γκολκίπερ ξεκαθαρίζει ότι δεν σκέφτεται ακόμη την αποχώρηση από τα γήπεδα. «Θέλω να παίξω ποδόσφαιρο για έναν ή δύο ακόμη χρόνια. Ίσως και τρία. Θα δω πώς θα ανταποκριθεί το σώμα μου, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερος και ψάχνω ένα καλό πρότζεκτ. Ελπίζω να βρω σύντομα μια καλή ομάδα».

Ο Βοζίνια δεν θέλει να αποτελέσει απλώς μια εμπορική επιλογή εξαιτίας της δημοσιότητας που απέκτησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αναζητά έναν σύλλογο που θα τον εμπιστευτεί ως τερματοφύλακα, θα εκτιμήσει την εμπειρία του και θα του δώσει την ευκαιρία να συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Το όνομά του έχει συνδεθεί με διάφορα μεταγραφικά σενάρια, ακόμη και με πιθανή μετακίνηση στο MLS. Όταν όμως ρωτήθηκε συγκεκριμένα για την Ίντερ Μαϊάμι, η απάντησή του ήταν λιτή και ξεκάθαρη: «Δεν ξέρω».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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World Cup 2026

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