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Αργεντινή - Ισπανία: Εισιτήρια στα... αστέρια για τον τελικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Αργεντινή - Ισπανία: Εισιτήρια στα... αστέρια για τον τελικό

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή είναι αρκετά ακριβός.

Για να δει κάποιος την τελευταία-εκτός απροόπτου εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, θα πρέπει να βάλει βαθειά το χέρι στις οικονομίες μιας ζωής, για τους απλούς ανθρώπους.

Το επίσημο σύστημα παρέχει τέσσερις κατηγορίες εισιτηρίων, με τιμές που ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή του γηπέδου, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Το πιο απομακρυσμένο από το γήπεδο, αυτό πίσω από τα τέρματα, τις γωνίες και τις άκρες του γηπέδου και τέλος το κάτω διάζωμα ή τα προνομιούχα πλάγια.

Ανάλογα με το πού αγοράσει κάποιος το εισιτήριο, το φθηνότερο κοστίζει περίπου 7.000 ευρώ έως το μέγιστο 60.000 ευρώ και άνω.

Πριν από δύο ημέρες, το φθηνότερο εισιτήριο ήταν 2.000 ευρώ . Η καλύτερη τιμή, σε ιστοσελίδα, είναι 7.424€ (ο Τομέας 349, ο υψηλότερος από όλους).

Για την καλύτερη θέα, συγκεκριμένα στον Τομέα 113, που βρίσκεται πιο κοντά στο γήπεδο, η τιμή φτάνει τα 61.000 ευρώ.

Προφανώς, ορισμένοι τομείς είναι sold out. Διατίθενται επίσης πακέτα φιλοξενίας, στην ιστοσελίδα της FIFA. Το κόστος, όπως μπορεί να φανταστεί κάποιος, είναι αρκετά υψηλό. Οι περιοχές "pitchside lounge" και "trophy lounge" είναι sold out. Το "Champions Club" παραμένει στα 20.000 ευρώ, πολύ κοντά στο γήπεδο.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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