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Ξανά σε τελικό ο Τσιτσιπάς μετά από 1,5 χρόνο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξανά σε τελικό ο Τσιτσιπάς μετά από 1,5 χρόνο!

Ευκαιρία να επιστρέψει σε τροχιά τίτλων ο Έλληνας τενίστας.

Μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε σε τελικό τουρνουά της ATP, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει με μεγάλη δυσκολία το εμπόδιο του Αλεξάντρ Σεβτσένκο από το Καζακστάν, στον ημιτελικό του Γκστάαντ.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-3) και αύριο (19/7) θα διεκδικήσει τον τίτλο στο 250άρι τουρνουά της ελβετικής πόλης, με αντίπαλο τον 24χρονο Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν (Νο42 στον κόσμο), ο οποίος νίκησε τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο 1-6, 7-6, 7-5.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς βρήκε εντυπωσιακό ρυθμό στο σερβίς του, όπου έχασε μόλις έναν πόντο σε πέντε γκέιμ (!), και εκμεταλλεύθηκε τη μοναδική ευκαιρία για break που του παρουσιάστηκε, στο έβδομο γκέιμ, για να πάρει προβάδισμα και να κερδίσει το σετ 6-4. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη, με τον Ελληνα πρωταθλητή να δείχνει επηρεασμένος από μία πτώση του στο κορτ, στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ.

Ο Σεβτσένκο με το πρώτο του break στο παιχνίδι προηγήθηκε 3-1, ο Τσιτσιπάς έχασε τέσσερα break points στο έβδομο γκέιμ και τελικά ο τενίστας από το Καζακστάν πήρε το σετ με 6-3. Στο τρίτο και αποφασιστικό σετ ο "Στεφ" ξαναβρήκε την αποτελεσματικότητά του στο σερβίς, έδειχνε να «πατά» καλύτερα, αλλά έχανε τις ευκαιρίες να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του. Χρειάστηκε τελικά ένα διπλό λάθος του Σεβτσένκο για να γίνει το πολυπόθητο break (5-3), με τον Τσιτσιπά να σερβίρει και να τελειώνει το παιχνίδι.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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