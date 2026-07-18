Θέλει να χαμογελά και μετά την Μπεϊτάρ

Η ΑΕΚ σιγά σιγά σκέφτεται την Μπεϊτάρ και το εμπόδιο για 2ο γύρο Conference League, όντας μάλιστα δυνατή στην κλήρωση, είναι αρκετά υψηλό.

Ο προπονητής Μάουρο Καμορανέζι έχει μία μεγάλη πρόκληση μπροστά του αφού με το... καλημέρα καλείται να οδηγήσει τους κιτρινοπράσινους στην πρόκριση. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ και έτσι πρέπει να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη την προσεχή Πέμπτη (19:30) κόντρα στη δευτεραθλήτρια Ισραήλ.

O Iταλοαργεντινός αποθεώθηκε την Παρασκευή στο συναπάντημα της ομάδας με τον κόσμο. Και το χαμόγελο στο πρόσωπο του ήταν ευδιάκριτο. Θέλει να χαμογελά και μετά τις διπλές αναμετρήσεις με την Μπεϊτάρ. Ξέρει πολύ καλά πως μία ιδανική αρχή στον πάγκο, θα τον φέρει γρήγορα στην εκτίμηση των φίλων της ομάδας.

Χ.Χ