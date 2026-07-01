Επίσημο: Η Μπάγερν ανακοίνωσε την… αποκάλυψη του Μουντιάλ!

Στους Βαυαρούς και επίσημα, ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι, ο οποίος βγάζει μάτια με τη φανέλα του Μαρόκου σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι, ο οποίος αφήνει την Αίντχόφεν για την ισόβια πρωταθλήτρια Γερμανίας.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός, ο οποίος βγάζει μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο παίζοντας ως σέντερ-φορ είχε κλείσει στους Βαυαρούς πριν από την σέντρα του Μουντιάλ, με την Μπάγερν Μονάχου να πετυχαίνει για μία ακόμα φορά διάνα στην επιλογή της.

Η μεταγραφή κόστισε 50 εκατομμύρια ευρώ, με τον Μαροκινό να επιλέγει το νούμερο 34 προς τιμήν του Αμπντελχάκ Νουρί, ο οποίος είδε την ζωή του να αλλάζει σε μία στιγμή όταν υπέστη ανακοπή σε αναμέτρηση του Άγιαξ και έκτοτε είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι.

sdna.gr