ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Η Μπάγερν ανακοίνωσε την… αποκάλυψη του Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επίσημο: Η Μπάγερν ανακοίνωσε την… αποκάλυψη του Μουντιάλ!

Στους Βαυαρούς και επίσημα, ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι, ο οποίος βγάζει μάτια με τη φανέλα του Μαρόκου σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι, ο οποίος αφήνει την Αίντχόφεν για την ισόβια πρωταθλήτρια Γερμανίας.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός, ο οποίος βγάζει μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο παίζοντας ως σέντερ-φορ είχε κλείσει στους Βαυαρούς πριν από την σέντρα του Μουντιάλ, με την Μπάγερν Μονάχου να πετυχαίνει για μία ακόμα φορά διάνα στην επιλογή της.

Η μεταγραφή κόστισε 50 εκατομμύρια ευρώ, με τον Μαροκινό να επιλέγει το νούμερο 34 προς τιμήν του Αμπντελχάκ Νουρί, ο οποίος είδε την ζωή του να αλλάζει σε μία στιγμή όταν υπέστη ανακοπή σε αναμέτρηση του Άγιαξ και έκτοτε είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάνω στο Μεξικό η Αγγλία (Τα ζευγάρια για τους «16»)

World Cup 2026

|

Category image

Μεγάλη η... Χάρι του!

World Cup 2026

|

Category image

Επίσημο: Η Μπάγερν ανακοίνωσε την… αποκάλυψη του Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H… ελπίδα πεθαίνει τελευταία

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέος και ορεξάτος ΠΑΟΚ ξεκινάει με το δεξί στην εποχή Λίσι καθαρίζοντας την Μπέβερεν

Ελλάδα

|

Category image

Ξεκίνημα στα φιλικά με άνετη τεσσάρα για τον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Τρεις νεκροί στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση του Μεξικού

World Cup 2026

|

Category image

Απολλωνίστας ο Όζμπολτ!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Από το Προεδρικό στο πλατό: Σχολιαστής για το Μουντιάλ ο Χριστοδουλίδης - Η ομάδα που στηρίζει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η πρώτη εντεκάδα της σεζόν με Κακουλλή - Μοντνόρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης μεταξύ Αγγλίας και Κονγκό

World Cup 2026

|

Category image

Λαμίν Γιαμάλ: «Ο πατέρας μου μάζευε φαγητό από το δρόμο, αυτό είναι πίεση!»

World Cup 2026

|

Category image

Επίσημο με Κιντιγιά στη Νέα Σαλαμίνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αποκλείστηκες; Έφυγες - Επτά προπονητές του Μουντιάλ 2026 έχουν ήδη απολυθεί!

World Cup 2026

|

Category image

Το ρεκόρ του Ντεσάμπ, το νέο που... κυνηγάει και ο τελικός

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη