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Επίσημο: Στην Κόβεντρι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Λάμπαρντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο: Στην Κόβεντρι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Λάμπαρντ

Προπονητής της Κόβεντρι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Φρανκ Λάμπαρντ.

Στο «τιμόνι» της Κόβεντρι θα παραμείνει για αρκετά χρόνια ακόμη ο Φρανκ Λάμπαρντ!

Το βράδυ της Τρίτης (30/06) οι «γαλάζιοι» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Βρετανό προπονητή για άλλα δύο χρόνια, με τις δύο πλευρές να βάζουν την υπογραφή τους σε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο 48χρονος τεχνικός ανέλαβε τις τύχες της Κόβεντρι τον Νοέμβριο του 2024, οδηγώντας τον σύλλογο πριν από μερικούς μήνες στην άνοδο στα μεγάλα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

 

 

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