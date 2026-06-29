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Τρομερή η ανακοίνωση της Τσέλσι για Μαρέσκα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τρομερή η ανακοίνωση της Τσέλσι για Μαρέσκα!

«Μας απογοήτευσε, τώρα έχουμε προπονητή με... αξιοπρέπεια»!

Ο Έντσο Μαρέσκα είναι επίσημα ο νέος προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι σαν να... περίμενε την ανακοίνωση για να βγει στην αντεπίθεση.

Οι «μπλε» θέλησαν να διευκρινίσουν προς τον κόσμο τους όσα συνέβησαν τον περασμένο χειμώνα για να οδηγηθούν στο «διαζύγιο» με τον Ιταλό προπονητή με την έναρξη του 2026.

Μάλιστα, στην επίσημη τοποθέτηση των Λονδρέζων δεν αναφέρεται ούτε μια φορά το όνομα του νυν κόουτς των «πολιτών»!

Αναλυτικά:

«Κρίνουμε απαραίτητο να εξηγήσουμε όλα όσα συνέβησαν τον περασμένο Ιανουάριο. Το φθινόπωρο του 2025 ο πρώην προπονητής μας, ενημέρωσε για τις πιθανότητες που υπήρχαν να πάρει τη θέση του Γκουαρδιόλα στη Σίτι.

Έγινε κατανοητό σε εμάς πως ήθελε πάρα πολύ να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, παρά το γεγονός πως είχε πολυετές συμβόλαιο με τον σύλλογό μας.

Τον Δεκέμβριο του 2025 υπέβαλε την παραίτησή του, εμείς απογοητευτήκαμε από την απόφασή του, αφού πιστεύαμε ότι σκεφτόταν το δικό μας πρότζεκτ, έχοντας ξεκινήσει τη συνεργασία μας μόλις τον προηγούμενο χρόνο.

Καμία ομάδα δεν θέλει ν’ αλλάξει προπονητή μεσούσης της περιόδου. Ωστόσο, με την εύκολη απόφαση που πήρε να μη συνεχίσει μαζί μας, εμείς απλά επιλέξαμε να προστατεύσουμε τους παίκτες μας, το κλαμπ, τους οπαδούς και το έμβλημά μας. Αποδεχθήκαμε την παραίτησή του.

Έπειτα, λόγω και του αμοιβαίου σεβασμού με τη Σίτι, συμφωνήθηκε ένα ποσό να λάβουμε ως αποζημίωση από την ομάδα, αλλά έγινε και μια άκρως απόρρητη συμφωνία με τον προπονητή ώστε να καταβάλει κι εκείνος ένα ποσό. Τώρα πλέον έχουμε τον Τσάμπι Αλόνσο, έναν τρομερά ευφυή προπονητή, με αξιοπρέπεια υψηλοτάτου επιπέδου».

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