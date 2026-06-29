Αρχίζει η εποχή Μαρέσκα στη Σίτι: Ανακοινώθηκε ο Ιταλός

H Μάντσεστερ Σίτι περνάει και επίσημα στημετά-Γκουαρδιόλα εποχή. Ο Ισπανός αποφάσισε να αποχωρήσει από τους «Πολίτες» έπειτα από 10 ολόκληρα χρόνια, όπου και κατέκτησε τα πάντα και ο Έντσο Μαρέσκα αποτελεί πλέον και επίσημα τον διάδοχο του «Πεπ», καθώς ο σύλλογος του Μάνστεστερ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ιταλό για τα επόμενα τρία χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο άλλοτε χαφ του Ολυμπιακού (2009-10) είχε δώσει τα χέρια, εδώ και καιρό, με τους «Πολίτες», ωστόσο η συμφωνία δεν είχε ανακοινωθεί,, καθώς εκκρεμούσε η καταβολή της αποζημίωσης στην Τσέλσι, η οποία είχε προβλέψει να τοποθετήσει ρήτρα εφόσον ο ίδιος επιθυμούσε να εργαστεί σε άλλον σύλλογο της Premier League.

Ο 46χρονος τεχνικός που αποχώρησε από τους «Μπλε» πριν λίγους μήνες και μάλιστα ανήμερα Πρωτοχρονιάς οδήγησε την Τσέλσι σε δύο τρόπαια, στην κατάκτηση του Conference League (2025), αλλά και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (2025) και πλέον ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία των Πολιτών ώστε να συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο την αγωνιστική και οργανωτική παρακαταθήκη που αφήνει ο Γκουαρδιόλα.

athletiko.gr