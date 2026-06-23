Η Μπαρτσελόνα αγόρασε τον 18χρονο Αιγύπτιο Αμπντελκαρίμ

Η Μπαρτσελόνα κατέβαλε τη ρήτρα αγοράς του Χαμζά Αμπντελκαρίμ και απέκτησε τα δικαιώματα του 18χρονου Αιγύπτιου επιθετικού, τον οποίο είχε αρχικά πάρει ως δανεικό από την Αλ Αχλί, τον περασμένο χειμώνα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που μετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της χώρας του, έπαιξε έντεκα ματς με την ομάδα Κ19 των Καταλανών, πέτυχε έξι γκολ και έπεισε τους υπευθύνους του συλλόγου να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του, το ύψος της οποίας εκτιμάται από τα ισπανικά ΜΜΕ σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Σε πρώτη φάση, ο Αμπντελκαρίμ αναμένεται να δοκιμαστεί από τον Χάνσι Φλικ στη διάρκεια της προετοιμασίας και στη συνέχεια ο Γερμανός τεχνικός θα αποφασίσει αν θα τον κρατήσει στην πρώτη ομάδα ή αν θα τον αφήσει στη Β΄.