«Έδεσε» κι άλλον μικρό η ΑΕΚ

Μετά τον Αντρέα Χρήστου, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την συμφωνία της και με τον Στέφανο Αναστασίου.

Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμφωνία και τις υπογραφές του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Στέφανο Αναστασίου.

Ο Στέφανος Αναστασίου αγωνίζεται ως επιθετικός και την λήξασα σεζόν πραγματοποίησε 27 εμφανίσεις με τις ομάδες Κ19 και Κ17 και σκόραρε 25 γκολ.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.