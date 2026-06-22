«Έδεσε» κι άλλον μικρό η ΑΕΚ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ανακοίνωση από την ΑΕΚ
Μετά τον Αντρέα Χρήστου, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την συμφωνία της και με τον Στέφανο Αναστασίου.
Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμφωνία και τις υπογραφές του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Στέφανο Αναστασίου.
Ο Στέφανος Αναστασίου αγωνίζεται ως επιθετικός και την λήξασα σεζόν πραγματοποίησε 27 εμφανίσεις με τις ομάδες Κ19 και Κ17 και σκόραρε 25 γκολ.
Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.