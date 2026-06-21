Παρελθόν από τον Άγιαξ ο Όσκαρ Γκαρθία

Τίτλοι τέλους στη συνεργασίας του Άγιαξ με τον Όσκαρ Γκαρθία έπεσαν και επίσημα το βράδυ της Κυριακής (21/06).

Ο «Αίαντας» ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον άλλοτε τεχνικό του Ολυμπιακού για την από κοινού λύση της συνεργασίας τους και ενώ οι δύο πλευρές δεσμεύονταν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 53χρονος Ισπανός τεχνικός διορίστηκε προπονητής στην U21 του Άγιαξ τον περασμένο Φεβρουάριο και έναν μήνα αργότερα ανέλαβε τα καθήκοντα της πρώτης ομάδας, μετρώντας πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες στο διάστημα παρουσίας του εκεί.