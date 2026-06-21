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Έντονο... πρέσινγκ της Γιουνάιτεντ για Ματέους Φερνάντες

ΓΗΠΕΔΟ

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Έντονο... πρέσινγκ της Γιουνάιτεντ για Ματέους Φερνάντες

Την περσινή σεζόν είχε ο 21χρονος μέσος είχε πέντε γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 42 συμμετοχές.

Η δοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του Ματέους Φερνάντες.

Σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο, οι ιθύνοντες των «κόκκινων διαβόλων» έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία με τον Πορτογάλο παίκτη, για τους όρους του συμβολαίου που θα κληθεί να υπογράψει και το μόνο που μένει είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» με τους Λονδρέζους. Τα «σφυριά» δεν είναι αρνητικά στο ενδεχόμενο πώλησης του παίκτη, όμως δε θα τον αφήσουν να αποχωρήσει αν δεν ικανοποιηθούν οικονομικά.

Ενδιαφέρον για τον Φερνάντες έχει εκδηλώσει και η Τότεναμ, η οποία όμως έχει στραμμένη την προσοχή της και στον Σάντρο Τονάλι. Ο Φερνάντες από την πλευρά του φέρεται να προτιμάει μια ενδεχόμενη μετακίνηση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την περσινή σεζόν είχε ο 21χρονος μέσος είχε πέντε γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Η αξία του υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2030.

novasports.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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