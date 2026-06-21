Έμειναν οι υπογραφές για να φορέσει το «τριφύλλι» ο Τσάπρας

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, καθώς οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ήρθαν σε οριστική (προφορική) συμφωνία με τον Λεβαδειακό για την απόκτηση του 24χρονου δεξιού μπακ.

Επί της ουσίας αυτό που απομένει είναι να περάσει ο Έλληνας άσος από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Το deal έκλεισε οριστικά την Κυριακή (21/6) μετά από το τελικό ραντεβού που είχαν ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος με τον ομόλογό του, του Λεβαδειακού, Γιάννη Κομπότη.

Το συνολικό ποσό της μεταγραφής θα φτάσει τα 2,8 εκατ. ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης και πιθανότατα κι «έμψυχα» ανταλλάγματα.