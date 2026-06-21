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Εκτός έδρας τεσσάρα για την Καϊράτ και στο -1 από την κορυφή

ΓΗΠΕΔΟ

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Εκτός έδρας τεσσάρα για την Καϊράτ και στο -1 από την κορυφή

Αγωνιστική δράση για μία εκ των αντιπάλων της Ομόνοιας.

Η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Καϊράτ και Σουτιέσκα.

Η ομάδα από το Καζακστάν είναι το φαβορί για να βρεθεί στον δρόμο των πρασίνων, με το πρωτάθλημά της να είναι σε εξέλικη. Σε αναμέτρηση για την 15η στροφή, νίκησε με 4-2 εκτός έδρας την Γκιλζιζάρ και μείωσε στο -1 τη διαφορά της από την κορυφή, αν και έχει δύο παιχνίδια περισσότερα.

Έκανε πάντως τα εύκολα-δύσκολα αφού το 0-2 μέχρι το 13ο λεπτό, έγινε στη συνέχεια 2-2 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στην επανάληψη σκόραρε άλλα δύο, με το ένα να έρχεται στο φινάλε, όταν και η αντίπαλός της έπαιζε με δέκα παίκτες.

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