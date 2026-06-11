«Όχι» της Νότιγχαμ σε πρόταση-μαμούθ της Σίτι για Άντερσον

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η προσφορά των «Πολιτών» περιλαμβάνει 106 εκατ. λίρες ως εγγυημένο ποσό και ακόμη 15 εκατ. σε μπόνους επίτευξης στόχων. Ωστόσο, η Φόρεστ απέρριψε την πρόταση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή με αυτούς τους όρους.

Οι άνθρωποι της Νότιγχαμ γνωρίζουν επίσης το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και διατηρούν σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις, απαιτώντας πάνω από 120 εκατομμύρια λίρες σε εγγυημένα χρήματα, χωρίς να υπολογίζονται πιθανά μπόνους.

Την ίδια στιγμή, η Σίτι εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις για τη μεσαία γραμμή, με τον Σάντρο Τονάλι να παραμένει στη λίστα των υποψηφίων για ενίσχυση του κέντρου.

Η υπόθεση του Άντερσον αναμένεται να έχει συνέχεια τις επόμενες ημέρες, καθώς η επιμονή της Μάντσεστερ Σίτι δείχνει πόσο ψηλά βρίσκεται ο νεαρός μέσος στις μεταγραφικές προτεραιότητες του συλλόγου.

sdna.gr