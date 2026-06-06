Οι οργανωμένοι της Μίλαν προειδοποιούν για «άνευ προηγούμενου» διαμαρτυρίες

Αποφασισμένοι για «άνευ προηγουμένου» αντιδράσεις απέναντι στη διοίκηση και τον ιδιοκτήτη Τζέρι Καρντινάλε δηλώνουν οι οργανωμένοι οπαδοί της Μίλαν.

Σε ανακοίνωσή τους εξαπολύουν επίθεση στη διοίκηση και τον Καρντινάλε προσωπικά κάνοντας λόγο για μία άβυσσο που έχει ρίξει την ομάδα μετά και την αποτυχία των ροσονέρι να βγουν στο Champions League της νέας σεζόν.

«Οι ιδιοκτήτες είναι απόντες και πολλοί μας ζητούν μια ΜΕΓΑΛΗ διαμαρτυρία: ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ότι αυτοί οι οπαδοί είναι αυτοί που αγαπούν την ομάδα και το έχουν αποδείξει. Θα είναι λοιπόν ένα μεγάλο καλοκαίρι και τα χειρότερα ακόμη δεν έχουν έρθει. Η Μίλαν δεν έχει ιδιοκτήτες. Η Μίλαν πάντα θα ανήκει στους οπαδούς της», αναφέρουν μεταξύ άλλων σε μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση.