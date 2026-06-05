Άνοιξε το νέο κεφάλαιο με την Τότεναμ ο Ρόμπερτσον μετά από 9 χρόνια στη Λίβερπουλ

Έπειτα από 9 χρόνια στη Λίβερπουλ, ο Άντι Ρόμπερτσον ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με την Τότεναμ να γνωστοποιεί την απόκτησή του.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Σκωτίας μετακόμισε στην ομάδα του Ντε Τζέρμπι ως ελεύθερος, αφού ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τους «κόκκινους» και ο Ιταλός προπονητής της Τότεναμ ανέφερε:

«Τον παρακολουθώ και τον θαυμάζω εδώ και χρόνια, θα δώσει πολλά με τις ικανότητές του και την εμπειρία του. Είναι ηγετική παρουσία και αποδεδειγμένος νικητής».