Πήραν το Champions League, αλλά ξέσπασαν σε κλάματα όταν συνάντησαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Περίεργες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι εικόνες από το γυναικείο ποδόσφαιρο, αν δεν μιλούσαμε για τις αθλήτριες της Βόρειας Κορέας.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν τις ποδοσφαιρίστριες της Naegohyang Women’s FC να… ξεσπούν σε κλάματα κατά τη συνάντησή τους με τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη επιτυχία τους στο Ασιατικό Champions League Γυναικών.

Η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο σε διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στη Νότια Κορέα, επικρατώντας στον τελικό της ιαπωνικής ομάδας με σκορ 1-0 και γράφοντας ιστορία για το βορειοκορεατικό ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το CNN, η πιο… συγκινητική στιγμή δεν ήταν η απονομή του τροπαίου, αλλά η συνάντηση των αθλητριών με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας τους.

Οι ποδοσφαιρίστριες φαίνονται να δίνουν το χέρι στον Κιμ Γιονγκ Ουν με δάκρυα στα μάτια, αδυνατώντας να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους.

Λίγο αργότερα, οι ίδιες αθλήτριες εμφανίζονται να πανηγυρίζουν και να χοροπηδούν γύρω του.

#championsleague #soccer #kimjongun ♬ πρωτότυπος ήχος - iEidiseis.gr @ieidiseis.gr Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν τις ποδοσφαιρίστριες της Naegohyang Women’s FC να… ξεσπούν σε κλάματα κατά τη συνάντησή τους με τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη επιτυχία τους στο Ασιατικό Champions League Γυναικών. #northkorea

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