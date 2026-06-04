Πήραν το Champions League, αλλά ξέσπασαν σε κλάματα όταν συνάντησαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν
ΓΗΠΕΔΟ
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Το βίντεο με αθλήτριες από τη Βόρεια Κορέα κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις γύρω από τη θέση που κατέχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν στη δημόσια ζωή της χώρας.
Περίεργες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι εικόνες από το γυναικείο ποδόσφαιρο, αν δεν μιλούσαμε για τις αθλήτριες της Βόρειας Κορέας.
Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν τις ποδοσφαιρίστριες της Naegohyang Women’s FC να… ξεσπούν σε κλάματα κατά τη συνάντησή τους με τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη επιτυχία τους στο Ασιατικό Champions League Γυναικών.
Η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο σε διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στη Νότια Κορέα, επικρατώντας στον τελικό της ιαπωνικής ομάδας με σκορ 1-0 και γράφοντας ιστορία για το βορειοκορεατικό ποδόσφαιρο.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει το CNN, η πιο… συγκινητική στιγμή δεν ήταν η απονομή του τροπαίου, αλλά η συνάντηση των αθλητριών με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας τους.
Οι ποδοσφαιρίστριες φαίνονται να δίνουν το χέρι στον Κιμ Γιονγκ Ουν με δάκρυα στα μάτια, αδυνατώντας να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους.
Λίγο αργότερα, οι ίδιες αθλήτριες εμφανίζονται να πανηγυρίζουν και να χοροπηδούν γύρω του.
@ieidiseis.gr Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν τις ποδοσφαιρίστριες της Naegohyang Women’s FC να… ξεσπούν σε κλάματα κατά τη συνάντησή τους με τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη επιτυχία τους στο Ασιατικό Champions League Γυναικών. #northkorea #championsleague #soccer #kimjongun ♬ πρωτότυπος ήχος - iEidiseis.gr
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