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Ο Ιραόλα απέρριψε την Μίλαν για να πάει στην Κρίσταλ Πάλας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ιραόλα απέρριψε την Μίλαν για να πάει στην Κρίσταλ Πάλας

Προτιμά, σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», να παραμείνει στην Αγγλία

Η Μίλαν, ύστερα από την κατάληψη της πέμπτης θέσης στη Serie A, με αποτέλεσμα η ομάδα του Μιλάνου να μείνει εκτός Champions League, έλυσε τη συνεργασία της με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και προσέγγισε τον Άντονι Ιραόλα, ο οποίος αποχώρησε από την Μπόρνμουθ.

Μάλιστα απεσταλμένος της ιταλικής ομάδας συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον Βάσκο κόουτς και τον ατζέντη του, και προσπάθησε να τον πείσει να καθίσει στον πάγκο των «ροσονέρι».

Ο 43χρονος, όμως, τεχνικός απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Μίλαν, καθώς προτιμά, σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», να παραμείνει στην Αγγλία και έχει συμφωνήσει να είναι ο διάδοχος του Ολιβερ Γκλάσνερ στην τεχνική ηγεσία της Κρίσταλ Πάλας, η οποία χθες νίκησε στον τελικό του Conference Ligue στη Λειψία τη Βαγιεκάνο με 1-0 και κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της.

Ο Ιραόλα, που διαδέχθηκε τον Γκάρι Ο’ Νιλ το 2023 στον πάγκο της Μπόρνμουθ, έχει κάνει σπουδαία δουλειά στους «Τσέρις», καθώς την περασμένη σεζόν τους οδήγησε στην ισοφάριση της καλύτερης θέσης της στην κορυφαία κατηγορία, την 9η, με ρεκόρ συγκομιδής 56 βαθμών στην Premier League, ενώ φέτος την οδήγησε ακόμη ψηλότερα στην 6η θέση με 57 βαθμούς και στη συμμετοχή της στους ομίλους του Europa League.

 

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