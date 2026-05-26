Στο κόλπο για Ιραόλα!

Ο Άντονι Ιραόλα τραβάει τα βλέμματα με τη δουλειά του στη Μπόρνμουθ και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία, τόσο η Κρίσταλ Πάλας όσο και η Μπάγερ Λεβερκούζεν βλέπουν σοβαρά την περίπτωσή του για τον πάγκο τους.

Η Πάλας να αναζητά τον διάδοχο του Όλιβερ Γκλάσνερ, ενώ η Λεβερκούζεν ψάχνει τον κατάλληλο αντικαταστάτη που θα την φέρει ξανά σε top επίπεδο.

Ο Ισπανός τεχνικός είναι από τα πιο ανερχόμενα ονόματα στην προπονητική και δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

