«Η Λίβερπουλ επικοινώνησε με τον Κλοπ για το μέλλον του Σλοτ»

Επικοινωνία της Λίβερπουλ με τον Γιουργκεν Κλοπ σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρνε Σλοτ αποκαλύπτουν δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι οι υπεύθυνοι των «ρεντς» θέλησαν να μιλήσουν με τον Γερμανό τεχνικό για να συζητήσουν μαζί του για την κατάσταση στην ομάδα.

Μάλιστα, υποστηρίζουν τα σχετικά δημοσιεύματα ότι μέχρι και ο επικεφαλής του ΔΣ της ομάδας ταξίδεψε στη Μαγιόρκα όπου μένει ο Κλοπ το τελευταίο χρονικό διάστημα για να μιλήσει μαζί του.

Αυτό που δεν αναφέρουν τα δημοσιεύματα είναι ο λόγος που επέλεξαν από την Λίβερπουλ να μιλήσουν με τον Κλοπ.

Απλώς για να τον συμβουλευτούν εάν κατά τη γνώμη του θα πρέπει να παραμείνει ο Σλοτ στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν; Εάν ο ίδιος θα ήθελε να επιστρέψει στην ομάδα;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι γνωστή.

