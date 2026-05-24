Ο Γκουαρδιόλα μίλησε για τις 115 κατηγορίες σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναφέρθηκε στις κατηγορίες εις βάρος της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ισπανό να τονίζει πως εμπιστεύεται τον σύλλογο.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/05) ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας, κατά τη διάρκεια των οποίων κατέκτησε 20 τρόπαια, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού τρεμπλ τη σεζόν 2022-23.

Σε δηλώσεις του λίγο πριν από τον τελευταίο του αγώνα στον πάγκο των «πολιτών», ο Ισπανός τεχνικός κλήθηκε να τοποθετηθεί για τις 115 κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί κατά της ομάδας από το Μάντσεστερ σχετικά με φερόμενες οικονομικές παραβάσεις.

Ο Καταλανός δήλωσε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον σύλλογο, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως όλες οι ενέργειες έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς.

«Τους εμπιστεύομαι. Μίλησα μαζί τους και εμπιστεύομαι τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν και τον τρόπο που το έκαναν. Ό,τι έγινε έγινε. Θα υπάρξει μια λύση, αλλά κανείς από το προσωπικό, το τεχνικό επιτελείο και κυρίως οι παίκτες ή ο προπονητής δεν ήμασταν εκεί», τόνισε ο άλλοτε προπονητής της Μπαρτσελόνα.

Μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της ομάδας, ο 55χρονος προπονητής θα αναλάβει ρόλο πρεσβευτή στο City Football Group, ωστόσο πριν ξεκινήσει τα νέα του καθήκοντα θα κάνει ένα διάλειμμα για ξεκούραση, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στην προπονητική, λέγοντας: «Δέκα χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα και πιστεύω ότι η Μάντσεστερ Σίτι χρειάζεται έναν νέο προπονητή, νέα ενέργεια, με αυτούς τους απίστευτους παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή, ώστε να αρχίσει να γράφει ένα νέο κεφάλαιο. Δεν απαντώ. Δεν υπάρχουν σχέδια να προπονήσω για κάποιο διάστημα. Διαφορετικά, θα ήμουν εδώ. Χρειάζομαι να κάνω ένα βήμα πίσω· δεν θα προπονήσω για κάποιο καιρό».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα εμφανιστεί στο Μάντσεστερ για συνέντευξη Τύπου όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα σχετικά με τις κατηγορίες, απάντησε με χιούμορ: «Αν καταφέρετε να με βρείτε, ναι, αλλά αυτό δεν θα είναι εύκολο».

