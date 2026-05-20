Ζήτησε τον Χιούλμαντ ο Μουρίνιο

Ο Μουρίνιο έχει έρθει σε συμφωνία με την Ρεάλ Μαδρίτης και αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ανακοινωθεί η σχετική συμφωνία και ήδη έχει αρχίσει να κάνει εισηγήσεις για παίκτες που θα ήθελε.

Έτσι όπως αναφέρει Ισπανός δημοσιογράφος ο Πορτογάλος τεχνικός ζήτησε από την νέα του ομάδα να κινηθεί για την απόκτηση του Μόρτεν Χιούλμαντ από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Πρόκειται για τον αρχηγό της ομάδας στην οποία ανήκει και ο Φώτης Ιωαννίδης και μέλος της εθνικής ομάδας της Δανίας.

Είναι αμυντικός μέσος και σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ το ποσό το οποίο θα μπορούσε να κοστίσει η απόκτησή του από την Σπόρτινγκ αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή ένα από τα «θέλω» του στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι να έχει στο πλευρό του έναν παλιό του ποδοσφαιριστή.

Πλέον να είναι μέλος του τεχνικού του επιτελείου, με στόχο να αποτελέσει έναν σύνδεσμο ανάμεσα σε εκείνον και το τεχνικό επιτελείο με τους παίκτες. Ήδη το πρώτο όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι είναι του Τόνι Κρόος.

Ο Γερμανός άσος έχει σταματήσει την καριέρα του πια και ο Μουρίνιο θεωρεί ότι είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να τον βοηθήσει στο νέο του εγχείρημα στην βασίλισσα.